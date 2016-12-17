Российские ученые запустят к Солнцу парусный спутник

Российские ученые планируют запустить на околосолнечную орбиту уникальный космический аппарат с парусом, рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн доктор физико-математических наук Владимир Кузнецов.

По его словам, парус, на который будет оказывать давление солнечный свет, будет использоваться для управления и перемещения аппарата. Таким образом, станет возможно поместить аппарат на гелиоцентрическую орбиту с высоким наклонением.

Ученый пояснил, что вывести спутник на орбиту с помощью ракеты невозможно из-за недостатка мощности. Поэтому сначала аппарат будет выведен на опорную орбиту вокруг Земли с помощью ракеты «Протон-М», а после раскрытия паруса спутник будет «вынесен» солнечным ветром на гелиоцентрическую орбиту с наклонением в 75 градусов.

С помощью спутника ученые смогут наблюдать за полюсами Солнца. Благодаря этому аппарату возможно будет увидеть приполярные и полярные области Солнца, сообщает ТАСС.

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