Российские ученые впервые испытают беспилотный трактор

Специалисты московского Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ВИМ) и разработчики рязанской компании Avrora Robotics в течение осени проведут совместные испытания беспилотного модуля-опрыскивателя на базе трактора производства Владимирского тракторного завода, сообщает Lenta.ru

Разработка претендует на звание первого беспилотного устройства, применяемого для выполнения технологических процессов в сельском хозяйстве.

В основном такие модули используются в сельской местности.

Комплексная беспилотная система управления состоит из комплекта автоматизации для каждого трактора, диспетчерского центра и ряда вспомогательных систем.