Российские ученые создали цифровую модель почв

Ученые из России вместе с австрийскими коллегами разработали новый метод комплексного анализа почвы: они объединили изображения разного масштаба в единую цифровую модель.

Новый метод, считают ученые, позволит решить такие проблемы, как повышение плодородия, деградация почв и поддержание водного режима.

Для проведения исследования был выделен грант Российского научного фонда.

Чтобы получить единую цифровую модель, ученые взяли двухмерные изображения почв и впервые применили к ним метод комплексной реконструкции. Он позволяет создать точную модель строения по неполным входным данным, передает интернет-издание «Индикатор».

Исследователи выявили достоинства и недостатки использования такого метода применительно к почвам и определили комплекс мер для его совершенствования, чтобы такой подход стал в будущем главным инструментом почвоведов.

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