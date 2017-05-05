Российские ученые создали систему виртуальной реабилитации людей после травм

Программисты из Томска, создали прототип виртуальной реабилитации людей после травм опорно-двигательной системы. Нейрохирурги советуют в период реабилитации каждый день мысленно представлять какое-либо движение парализованной конечности - в это время мозг передает импульсы в мышцы, производя микросокращения.

Это очень не просто, и человек либо опускает руки через несколько дней, потому что фантазия не дает возможности, либо засыпает, - сообщают «РИА Новости».

Приложение VR-helper поможет людям с травмами опорно- двигательной системы ускорить процесс реабилитации - оно позволит "видеть" движения, которые человек будет повторять.