Российские ученые создали железные наночастицы для защиты сельхозкультур

Красноярские ученые впервые в России применили наночастицы, которые ускоряют рост семян и растений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Отмечается, что новейшая технология дает возможность снижения пестицидной нагрузки. Кроме того, она может уменьшить себестоимость производства зерна и сделать его более безопасным, - сообщают «РИА Новости».

Также исследователи впервые в России применили биогенные частицы на основе железа. Разработка позволила значительно ускорить развитие корневой системы и усилила защиту семян от возбудителей болезней растений.