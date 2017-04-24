Российские ученые создали железные наночастицы для защиты сельхозкультур
Красноярские ученые впервые в России применили наночастицы, которые ускоряют рост семян и растений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.
Отмечается, что новейшая технология дает возможность снижения пестицидной нагрузки. Кроме того, она может уменьшить себестоимость производства зерна и сделать его более безопасным, - сообщают «РИА Новости».
Также исследователи впервые в России применили биогенные частицы на основе железа. Разработка позволила значительно ускорить развитие корневой системы и усилила защиту семян от возбудителей болезней растений.
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