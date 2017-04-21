Российские ученые создали новый обезболивающий препарат

Российские ученые разработали уникальное обезболивающее лекарство, призванное помочь онкобольным и людям, страдающим сердечными и иными заболеваниями.

Препарат основан на производных от вещества «гексаазаизовюрцитан», а одним из его действующих компонентов является искусственно созданная молекула. По словам ученых, лекарство не будет вызывать привыкания.

Препарат будет доступен в 2019 году, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на Минобрнауки. Аналогов ему в мире нет.