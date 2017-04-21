Российские ученые создали новый обезболивающий препарат
Российские ученые разработали уникальное обезболивающее лекарство, призванное помочь онкобольным и людям, страдающим сердечными и иными заболеваниями.
Препарат основан на производных от вещества «гексаазаизовюрцитан», а одним из его действующих компонентов является искусственно созданная молекула. По словам ученых, лекарство не будет вызывать привыкания.
Препарат будет доступен в 2019 году, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на Минобрнауки. Аналогов ему в мире нет.
Следующая новость В Забайкалье осудили подростка за экстремизм в соцсетях
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии