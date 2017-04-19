Российские ученые создали способное заменить кровь лекарство

Российские ученые создали препарат, способный заменить кровь в случаях серьезных травм.

Разработкой препарата занимается калужская компания при биофармацевтическом альянсе компетенций «Парк активных молекул».

Новый заменитель крови получил название «ПАМ-3».

По словам разработчиков, лекарство может полностью заменить эритроциты донорской крови. При этом медикам не придется заниматься транспортировкой и другими непростыми процедурами, так как препарат стимулирует кроветворение при ишемии и притоке кислорода к тканям.

В случае использования препарата пациент не сможет заразиться гепатитом или ВИЧ-инфекцией.

Отмечается, что «ПАМ-3» уже прошел клинические испытания и может быть выпущен в продажу, сообщает «Экономика сегодня».