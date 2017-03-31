Российские ученые создали лекарство против устойчивого туберкулеза

Российская компания «Инфектекс» разработала лекарство против устойчивого туберкулеза.

Как пишет газета «Известия», новый препарат прошел клинические испытания и уже начата его регистрация в госреестре лекарственных средств. Ожидается, что новое лекарство появится в продаже в 2018 году.

По словам гендиректора ООО «Инфектекс» Яны Деловери, препарат воздействует одновременно на три разных компонента бактерии. Испытания показали, что у пациентов, принимавших новый препарат, эффективность лечения составила 80 процентов. Уточняется, что лекарство испытали на 140 больных легочным туберкулезом с МЛУ в семи клинических центрах России.

Медицинский директор проектов ООО «УК Биопроцесс Кэпитал Партнерс» Даниил Неменов рассказал, что новые лекарства от туберкулеза не появлялись уже около 40 лет, а стандартные методы лечения и существующие лекарственные препараты быстро развивают у пациентов устойчивость, которую поможет победить новый препарат.

По данным Росстата, в 2015 году в России было зарегистрировано 84,5 тысячи больных туберкулезом. По данным ВОЗ, наиболее неблагоприятна ситуация в Индии, Китае и России.

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