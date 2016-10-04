Российские ученые создали биосенсор для мгновенного определения инфекций
Российские ученые-физики из России создали биосенсор, вычисляющий инфекции за секунды. Он позволяет практически мгновенно определять присутствие вирусов или бактерий в образцах крови или воздуха.
Принцип действия прибора просто – он просвечивает кровь инфракрасным излучением и может обнаруживать даже очень малые количества бактерий.
Эта научная разработка будет полезно для ранней диагностика инфекционных заболеваний в детских садах, школах и университетах, особенно во время сезонных эпидемий.
Подобные сенсоры также можно применять для непрерывного наблюдения за качеством воздуха в аэропортах, вокзалах и других местах скопления людей, сообщает РИА Новости.
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