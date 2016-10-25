Российские ученые создадут уникальный томограф
Ученые Томского политехнического университета выиграли федеральный конкурс с призовым фондом более 30 млн рублей. До 2018 года они обязаны будут создать рентгеновский томограф, который функционирует не только с амплитудой электромагнитной волны, но и с ее фазой.
Над созданием таких томографов сейчас в мире работают несколько научных коллективов из США и Европы, сообщает «РИА Томск».
Похожие томографы будут владеть более высокой точностью и способностью «просвечивать» труднодоступные для обычных аппаратов ткани, например, хрящи. Также с помощью такого механизма можно будет следить за восстановлением тканей под воздействием лекарств.
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