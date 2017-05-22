Российские ученые смогут управлять нейронной сетью с помощью инфракрасного излучения

Группа российских ученых создала технологию, позволяющую производить стимуляцию нейронов при помощи инфракрасного света.

Технология основана на белках-терморецепторах, которые исследователи позаимствовали у змей. Данные белки были встроены в генетически модифицированные нервные клетки, которые в итоге "научились" возбуждаться при облучении инфракрасным излучением. Это, как отмечают авторы работы, может использоваться для неинвазивной стимуляции нейронов.

"Мы использовали белки TRPA1 — это терморецепторы, присутствующее в организмах змей. Когда мы встроили такие белки в нейроны лабораторных мышей, то обзавелись мощным инструментом для управления нервными клетками", — заявили эксперты, - сообщают «РИА Новости».

Проект, по словам ученых, открывает грандиозные научные перспективы — имея возможности управлять активностью нервных клеток и состоящих из них нейронных сетей, научные сотрудники смогут эффективно воздействовать на мозг, например, в терапевтических целях.