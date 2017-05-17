Российские ученые разработали новый способ доставки образцов крови в лаборатории
Ученые НИТУ «МИСиС» и МГУ им. М. Ломоносова разработали недорогую и качественную систему доставки биоматериалов в лаборатории для проведения анализов.
Способ аналогичен технологии получения сухих пятен крови, которая уже зарекомендовала себя в неонатальном скрининге, - сообщают «РИА Новости».
В наше время в профессиональной среде обсуждается возможность расширения границ применения новой технологии, которая в будущем может вытеснить традиционные методы отбора проб и стать глобальной системой скрининга населения на инфекционные заболевания (ВИЧ, гепатит, туберкулез)», - заявили в пресс-службе. Там также отметили, что на данном этапе технология тестируется в ветеринарной диагностике.
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