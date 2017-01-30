Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости

В России разработали основу лекарства от наркозависимости, которая блокирует получение удовольствия от приема наркотиков.

Как пишет газета «Известия», отечественный препарат от наркозависимости может появиться в продаже к 2023 году.

Газета уточняет, что новый препарат, по сути, — не наркотический аналог морфина. После его введения в кровь организм начинает вырабатывать антитела, которые препятствуют проникновению наркотических веществ в мозг. Пациент не получает удовольствия от принятого наркотика и теряет мотивацию к его употреблению.

Российские ученые полагают, что новое лекарство будет успешно бороться с опиоидной зависимостью: героином, морфином, дезоморфином.

По словам руководителя команды разработчиков, заведующей лабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марины Мягковой, отечественный препарат будет эффективен для противорецидивного лечения, чтобы человек после детоксикации не начал употреблять наркотики вновь.

Как рассказал «Известиям» врач-нарколог, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ Алексей Егоров, сейчас в России наркозависимость лечат иностранными препаратами, а российских пока нет. По его словам, на лечение соглашается лишь около 5 процентов больных.

На данный момент для лечения зависимости в России используют американский препарат налтрексон, который является аналогом препарата, готовящегося к испытаниям в Институте физиологически активных веществ.