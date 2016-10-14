Российские ученые разработали технологию объединения пластиковых карт

Российские специалисты в области высоких технологий создали уникальное устройство, позволяющее сохранять данные с нескольких скидочных карт в смартфон.

Устройство работает без подключения к интернету и позволяет считывать данные с помощью Bluetooth. Инновационная разработка носит название Cardberry. Ее уже называют уникальной с точки зрения того, что ученым удалось совместить две сложные технические задачи - эмуляцию штрих-кода и имитацию магнитной полосы.

Технология устройства Cardberry значительно отличается от похожего южно-корейского продукта. В начале этого года LG представила свой проект под названием LG Pay. Эта разработка также представляет собой единое информационное хранилище для всех карт, сообщает "Российская газета".

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