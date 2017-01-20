Российские ученые предложили хранить культурное наследие на Луне
Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института астрономии РАН выступили с идеей хранения культурного наследия цивилизации на естественном спутнике Земли.
По их мнению, нашу планету нельзя назвать самым безопасным местом для хранения сокровищ материальной культуры. Здесь им постоянно грозит уничтожение в результате войн, механических разрушений, стихийных бедствий, сообщает ТАСС.
Луну же ученые считают идеальным хранилищем. При этом гни видят естественный спутник Земли не только в качестве сейфа, но и гигантского музея.
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