Российские ученые предложили хранить культурное наследие на Луне

Ученые Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института астрономии РАН выступили с идеей хранения культурного наследия цивилизации на естественном спутнике Земли.

По их мнению, нашу планету нельзя назвать самым безопасным местом для хранения сокровищ материальной культуры. Здесь им постоянно грозит уничтожение в результате войн, механических разрушений, стихийных бедствий, сообщает ТАСС.

Луну же ученые считают идеальным хранилищем. При этом гни видят естественный спутник Земли не только в качестве сейфа, но и гигантского музея.