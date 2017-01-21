Российские ученые предлагают освещать Землю с помощью орбитального «зеркала»

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили создать орбитальную систему освещения земли солнечным светом.

Как говорится в докладе корпорации, системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока.

Учитывая, что искусственное освещение в ночное время может нарушать биологические реакции многих живых организмов, специалисты предлагают при освещении Земли отраженным солнечным светом понижать количество ультрафиолетовой радиации и синего света, сообщает ТАСС.