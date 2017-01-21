Российские ученые предлагают освещать Землю с помощью орбитального «зеркала»
Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили создать орбитальную систему освещения земли солнечным светом.
Как говорится в докладе корпорации, системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока.
Учитывая, что искусственное освещение в ночное время может нарушать биологические реакции многих живых организмов, специалисты предлагают при освещении Земли отраженным солнечным светом понижать количество ультрафиолетовой радиации и синего света, сообщает ТАСС.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии