Российские ученые открыли причину рассеянного склероза

Российские ученые выяснили, что причиной развития рассеянного склероза является мутация в «мусорной» ДНК.

Так, именно мутации служат основанием, по которой клетки иммунитета начинают атаковать здоровые части тела и вызывать различные заболевания, в том числе рассеянный склероз.

Как напоминает пресс-служба МФТИ, к похожим заболеваниям относятся волчанка, артрит и диабет первого типа, - сообщают «РИА Новости».

И хотя основания возникновения подобных мутаций пока доподлинно неизвестны, но экспертам для ряда заболеваний удалось найти конкретный ген. Ген этот отвечает за производство интерлейкина-2, выполняющего для клеток функцию «свой-чужой».