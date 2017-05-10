Российские ученые открыли причину рассеянного склероза
Российские ученые выяснили, что причиной развития рассеянного склероза является мутация в «мусорной» ДНК.
Так, именно мутации служат основанием, по которой клетки иммунитета начинают атаковать здоровые части тела и вызывать различные заболевания, в том числе рассеянный склероз.
Как напоминает пресс-служба МФТИ, к похожим заболеваниям относятся волчанка, артрит и диабет первого типа, - сообщают «РИА Новости».
И хотя основания возникновения подобных мутаций пока доподлинно неизвестны, но экспертам для ряда заболеваний удалось найти конкретный ген. Ген этот отвечает за производство интерлейкина-2, выполняющего для клеток функцию «свой-чужой».
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