Российские ученые отберут добровольцев для «полета» на Луну
Эксперимент, имитирующий полет к естественному спутнику Земли, будет проводить Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Желание принять участие в проекте выразили порядка 50 добровольцев. В их числе не только россияне, но и американцы, белорусы, индусы, японцы и французы. В «экипаж» будет отобрано 12-14 человек. Половину участников эксперимента составят женщины.
«Полет» к Луне стартует в 2019 году и будет проходить в несколько этапов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА «Новости».
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