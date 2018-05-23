Российские ученые отберут добровольцев для «полета» на Луну

Эксперимент, имитирующий полет к естественному спутнику Земли, будет проводить Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Желание принять участие в проекте выразили порядка 50 добровольцев. В их числе не только россияне, но и американцы, белорусы, индусы, японцы и французы. В «экипаж» будет отобрано 12-14 человек. Половину участников эксперимента составят женщины.

«Полет» к Луне стартует в 2019 году и будет проходить в несколько этапов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА «Новости».