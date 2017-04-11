Российские ученые объяснили существование трехмерных аналогов графена

Российские ученые создали абстрактное обоснование флуктуаций в поведении электронов в структурах, которые можно назвать трехмерными аналогами графена. Новая теория может привести к появлению новых, производительных и энергоэффективных компьютеров.

Трехмерные аналоги графена — это, в частности, вейлевские полуметаллы. Эти материалы были изучены относительно недавно, а физики, в результате, получили массу вопросов, остававшихся до недавнего времени без ответов.

Все дело в поведении электронов внутри вейлевских полуметаллов — обладающие зарядом частицы показывают отсутствие массы, что считалось невозможным в рамках общепринятых научных парадигм, - сообщает «РИА Новости».

Научным сотрудникам МФТИ, Владимиру Волкову и Жанне Девизоровой, удалось вывести набор уравнений, которые описывают уникальное поведение частиц внутри вейлевских полуметаллов. Физики смогли вывести уравнения на основе фундаментальных законов, используя комплексные компьютерные вычисления.

Теория, созданная российскими учеными, может стать ядром для разработки нового поколения электроники — убеждены эксперты.

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