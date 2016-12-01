Российские ученые научились выращивать сетчатку глаза

Работникам Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины получилось вырастить из кожи человека сетчатку глаза. Японскому ученому Синье Яманаке удалось показать, что клетки некоторых тканей человека могут перепрограммироваться в эмбриональное состояние.

Для перепрограммирования российские эксперты решили применить клетки кожи. Свой выбор они разъясняют тем, что забор клеток кожи почти не травматичен для человека. К тому же такие клетки прекрасно размножаются,- сообщают «Актуальные Новости».