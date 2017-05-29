Российские ученые нашли связь между оползнями и парниковым эффектом

Ученые Сибирского федерального института и института леса Сибирского отделения Российской академии наук считают, что оползни, образующиеся в районе вечной мерзлоты, способствуют выбросам парниковых газов в атмосферу.

Несколько лет научные сотрудники занимались исследованием оползневых явлений на территории Красноярского края, на склонах реки Северная Тунгуска. В процессе специалисты установили, что каждый новый оползень «открывает» участок, начинающий активно выделять парниковые газы в атмосферу. Это, как полагают исследователи, может, является одной из причин потепления в северных регионах, - сообщает «ТАСС».

Потепление климата способствует накапливанию углекислого газа, провоцирующего новые оползневые явления. Красноярские ученые занимаются исследованиями выбросов парниковых газов в рамках мегагрантов, определенных российским правительством, цель которых заключается в определении баланса углерода и изучению климата на планете.