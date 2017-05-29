Российские ученые нашли связь между оползнями и парниковым эффектом

Ученые Сибирского федерального института и института леса Сибирского отделения Российской академии наук считают, что оползни, образующиеся в районе вечной мерзлоты, способствуют выбросам парниковых газов в атмосферу.

Несколько лет научные сотрудники занимались исследованием оползневых явлений на территории Красноярского края, на склонах реки Северная Тунгуска. В процессе специалисты установили, что каждый новый оползень «открывает» участок, начинающий активно выделять парниковые газы в атмосферу. Это, как полагают исследователи, может, является одной из причин потепления в северных регионах, - сообщает «ТАСС».

Потепление климата способствует накапливанию углекислого газа, провоцирующего новые оползневые явления. Красноярские ученые занимаются исследованиями выбросов парниковых газов в рамках мегагрантов, определенных российским правительством, цель которых заключается в определении баланса углерода и изучению климата на планете.

Новости по теме
Теги:
Места: Сибирь
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость ЛДПР выступила против курортного сбора в России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО