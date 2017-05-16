Российские ученые нашли связь между землетрясениями и Ключевскими вулканами

Во время наблюдений за Ключевской сопкой на востоке Камчатки российским ученым удалось найти связь между толчками под ней и землетрясениями на Камчатке.

Не секрет, что под всеми вулканами есть так называемая магматическая камера. Перед извержением вулкана эта камера раздувается, и высота всей близлежащей территории поднимается. По тому, как сильно раздулась камера, можно определить количество в ней магмы, и подсчитать возможную силу извержения.

Этот процесс провоцирует движение сейсмических волн к поверхности. Специалисты зафиксировали, что данные сейсмические толчки появлялись в магматической камере Ключевской сопки, а позже похожие колебания были замечены под объектами наблюдения на Камчатке на глубине около 1 километра, - сообщают «РИА Новости».

Спустя 1 месяц после похожих сейсмических волн происходило извержение, однако их появление не всегда означало пробуждение вулкана, и иногда они вновь «засыпали». При этом эксперты настаивают, что повышение сейсмической активности возникает именно тем фактором, с помощью которого можно с большой долей вероятности предугадать возможное извержение, что даст достаточно времени для подготовки.

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