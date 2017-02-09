Российские туроператоры свернули продажу горящих путевок

Этот сектор туристического бизнеса фактически стал убыточным, и если в докризисный период до 20 процентов продаж составляли «горящие» туры, то сейчас эта категория путевок почти полностью исчезла.

И хотя от клиентов до сих пор поступают запросы на такие туры, подобрать что-то приличное практически нереально. «Стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже», - цитирует «Коммерсантъ» представителя одной из турфирм Игоря Блинова.

Тем не менее, собеседники издания не исключают, что в предстоящий сезон число горящих предложений туроператоров возрастет благодаря востребованности массовых сезонных направлений, а также за счет возвращения Египта на массовый туристический рынок.