Российские туристы застряли в Таиланде из-за наводнения
Туристы из России не могут покинуть тайский остров Самуи из-за наводнения.
В Ростуризме пояснили, что в результате сильных ливней оказалась подтоплена главная дорога острова, а в местном аэропорту задерживаются ряд рейсов. В ведомстве также отметили, что организованных российских туристов на острове немного и все они связаны с туроператорами.
Ранее сообщалось, что жертвами наводнения на юге Таиланда стали 12 человек и еще свыше 700 тысяч пострадали. Граждан России среди них нет.
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