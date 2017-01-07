Российские туристы застряли в Таиланде из-за наводнения

Туристы из России не могут покинуть тайский остров Самуи из-за наводнения.

В Ростуризме пояснили, что в результате сильных ливней оказалась подтоплена главная дорога острова, а в местном аэропорту задерживаются ряд рейсов. В ведомстве также отметили, что организованных российских туристов на острове немного и все они связаны с туроператорами.

Ранее сообщалось, что жертвами наводнения на юге Таиланда стали 12 человек и еще свыше 700 тысяч пострадали. Граждан России среди них нет.