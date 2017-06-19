Российские туристы выбрали Таджикистан
Российские туристы все чаще стали выбирать поездки в Среднюю Азию, следует из исследования, проведенного агентством «Турстат».
Как отмечается в материале, в рейтинг популярных среди российских туристов стран впервые попал Таджикистан.
По мнению аналитиков, интерес к странам Средней Азии вызван холодной весной и дождливым летом. Россияне спешат провести в теплом климате несколько дней.
Так, спрос на туры выходного дня вырос на 20 процентов, а недорогие безвизовые республики Средней Азии бьют все рекорды популярности.
Сербия, Черногория, Португалия, Хорватия и Румыния идут после стран Средней Азии в рейтинге, составленном турагентством.
Вместе с тем, опрос «Левада-центра» показал, что 20 процентов россиян планируют провести свой отпуск на даче, сообщает «Федерал пресс».
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