Российские туристы согласны с запретом полетов в Египет

Российские туристы поддерживают решение властей о запрете полетов в Египет. По их мнению, власти африканской страны не способны обеспечить отдыхающим должный уровень безопасности.

Согласно результатом опроса ВЦИОМ, запрет полетов одобряют 71% россиян. Более 80% респондентов не планируют отправляться на отдых в Египет и еще 52% не рекомендуют выбирать это направление своим друзьям и знакомым, пишут «Известия». Положительно к отдыху в Египте относятся 26% респондентов.

Примечательно, что 90% опрошенных в Египте не были ни разу. На счету 9% одна поездка и только 1% респондентов отдыхал в стране пирамид неоднократно.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в свою очередь, отметила, что интерес у отечественных путешественников к Египту сохраняется и запросы об открытии этого направления поступают регулярно. По ее мнению, если полеты будут возобновлены, то с заполняемость самолетов проблем не возникнет.

Запрет на полеты в Египет был введен Минтрансом в конце 2015 года после катастрофы российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом. По версии следствия, причиной трагедии стал теракт.