Российские туристы массово готовятся к отдыху в Греции

Российские туристы этой весной выбрали для отдыха греческий остров Родос, говорится в пресс-релизе туристического сервиса Kayak.ru.

Согласно данным сервиса, количество поисковых запросов на авиабилеты на Родос с вылетом с марта по май увеличилось на 113 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следующее по популярности среди россиян направление этой весной – Афины. Интерес у туристов возрос на 73 процента к уровню 2016 года.

По мнению экспертов, активизации интереса к Греции способствует укрепление рубля по отношению к евро, а также высокий уровень сервиса в отелях страны и хорошее состояние пляжей.

Замыкает тройку лидеров немецкий город Кельн с показателем роста в 63 процента. Кроме того, россияне интересуются итальянской Флоренцией, Катанией, Генуя, португальским Лиссабоном, испанской Валенсией и немецким Гамбургом, сообщает Lenta.ru.

Новости по теме
Теги:
События: туризм
Следующая новость Верховный суд разрешил возить детей без автокресла

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО