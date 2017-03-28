Российские туристы массово готовятся к отдыху в Греции

Российские туристы этой весной выбрали для отдыха греческий остров Родос, говорится в пресс-релизе туристического сервиса Kayak.ru.

Согласно данным сервиса, количество поисковых запросов на авиабилеты на Родос с вылетом с марта по май увеличилось на 113 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следующее по популярности среди россиян направление этой весной – Афины. Интерес у туристов возрос на 73 процента к уровню 2016 года.

По мнению экспертов, активизации интереса к Греции способствует укрепление рубля по отношению к евро, а также высокий уровень сервиса в отелях страны и хорошее состояние пляжей.

Замыкает тройку лидеров немецкий город Кельн с показателем роста в 63 процента. Кроме того, россияне интересуются итальянской Флоренцией, Катанией, Генуя, португальским Лиссабоном, испанской Валенсией и немецким Гамбургом, сообщает Lenta.ru.