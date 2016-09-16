Российские туристы в 2016-м году предпочли отдых в Крыму
Самым востребованным стало Западное побережье Крыма – его предпочли 40% от общего количества туристов, Южный берег Крыма посетили 39% человек, Восточное побережье и другие регионы полуострова выбрали 17% и 4% соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерства курортов и туризма региона.
Средняя заполняемость работающих санаторно-курортных и гостиничных учреждений, по состоянию на конец августа по Крыму составляла 75%.
Полуостров является одним из ключевых регионов с точки зрения развития туризма в России. В регионе развивается пляжный, оздоровительный, экскурсионный, активный, событийный виды отдыха. В этом году Крым стал главным по популярности летним туристическим направлением для россиян.
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