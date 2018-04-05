Российские танки оснастили климат-контролем

На вооружение российской армии в этом году поступят модифицированные танки Т-90М «Прорыв-3» с системой климат-контроля, сообщил «Уралвагонзавод».

«Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования», - говорится в сообщении завода.

Уточняется, что климат-контроль состоит из нескольких охладительных блоков, которые будут включаться и выключатся автономно.

Благодаря кондиционеру в танке Т-90М всего в течение получаса после включения становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле.

Кроме того, модернизированный танк Т-90М получит новую башню, всесуточную и всепогодную автоматизированную систему управления огнем, усовершенствованную пушку и комплекс динамической защиты последнего поколения, сообщает «Интерфакс».

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