Российские таможенники задержали в аэропорту рога

В аэропорту Шереметьево задержаны оленьи рога весом свыше 25 килограммов.

Груз прибыл в Москву из Словакии. К нему прилагался ветеринарный сертфикат Евросоюза, однако сотрудники Россельхознадзора обнаружили в документе расхождения с требуемой формой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В итоге рога уже неделю остаются на складе временного хранения в аэропорту.