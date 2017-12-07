Российские таможенники задержали в аэропорту рога
В аэропорту Шереметьево задержаны оленьи рога весом свыше 25 килограммов.
Груз прибыл в Москву из Словакии. К нему прилагался ветеринарный сертфикат Евросоюза, однако сотрудники Россельхознадзора обнаружили в документе расхождения с требуемой формой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В итоге рога уже неделю остаются на складе временного хранения в аэропорту.
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