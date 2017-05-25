Российские студенты в седьмой раз выиграли чемпионат мира по программированию
Студенты ИТМО одержали победу на чемпионате по программированию ACM ICPC, который проходил в Америке. Они выполнили 10 заданий из 12 быстрее соперников.
Питерские программисты обошли команды университетов Варшавы и Сеула, занявших второе и третье места. При этом ИТМО стал победителем соревнований уже в седьмой раз, - сообщает «ТАСС».
Всего в чемпионате принимало участие 133 команды из разных стран. Четвертое место у команды СПбГУ. Честь ИТМО защищали студенты кафедры компьютерных технологий Владимир Смыкалов, Иван Белоногов и Илья Збань. На соревнованиях также присутствовал их руководитель — Андрей Станкевич.
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