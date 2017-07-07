Российские спортсмены покорили Европу

В Германии прошел Кубок Европы по парусному спорту в классе «Лазер», в котором выступали российские спортсмены.

Второе место занял Сергей Комиссаров. У Максима Николаева 8 место, у Дмитрия Третьякова – 14-е, а у Никиты Клементьева – 27-е.

В классе «Лазер-радиал» Даниил Крутских занял 2-е место в мужском флоте и выиграл зачет среди спортсменов до 19-ти лет.

Валерия Ломатченко на 2-м месте среди девушек до 19-ти лет.

Елизавета Боровкова победила в категории до 17-ти лет.

Никита Мельников стал вторым в категории до 17-ти лет среди юношей.

Издание «Русская Планета» внимательно следит за рекордами российских спортсменов, и предлагает приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова, на котором прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.

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