В Германии прошел Кубок Европы по парусному спорту в классе «Лазер», в котором выступали российские спортсмены.

Второе место занял Сергей Комиссаров. У Максима Николаева 8 место, у Дмитрия Третьякова – 14-е, а у Никиты Клементьева – 27-е.

В классе «Лазер-радиал» Даниил Крутских занял 2-е место в мужском флоте и выиграл зачет среди спортсменов до 19-ти лет.

Валерия Ломатченко на 2-м месте среди девушек до 19-ти лет.

Елизавета Боровкова победила в категории до 17-ти лет.

Никита Мельников стал вторым в категории до 17-ти лет среди юношей.

Издание «Русская Планета» внимательно следит за рекордами российских спортсменов, и предлагает приобрести памятную рамку с фрагментом аэростата Федора Конюхова, на котором прославленный путешественник установил тройной мировой рекорд.