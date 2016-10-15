Российские следователи допросят освобожденного из плена путешественника

Следственный комитет РФ намерен допросить Константина Журавлева, который накануне был освобожден из сирийского плена, в котором он пробыл три года.

Журавлева вызвали на допрос, чтобы выяснить обстоятельства и подробности его похищения и освобождения, сообщает РИА "Новости". Мужчина находился в плену у повстанцев с 2013 года и на днях был возвращен родственникам в Томскую область.

Вместе с тем, путешественник заявил, что намерен продолжить свой маршрут в Сахару. В его планы входит посещение Сомали и Афганистана. Свое пребывание в плену Журавлев назвал "путешествием". Известно, что сирийцы обвиняли его в шпионаже. При этом россиянин отмечает, что ему не наносили побои и обращались с ним достойно.