Российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

В России начался Единый государственный экзамен по русскому языку, сообщили в Рособрнадзоре.

Как уточняется в сообщении, тестирование по русскому языку является одним из двух обязательных, его сдача необходима для дальнейшего поступления в вуз.

В этом учебном году экзамен напишут около 628 тысяч выпускников средних школ.

Тестирование состоит из двух частей и содержит 24 вопроса с кратким ответом и сочинение. На сдачу экзамена школьникам дается 3,5 часа.

Проходной балл для получения аттестата о школьном образовании составляет 24 балла из 100 возможных. Для поступления в вуз требуется набрать минимум 36 баллов, сообщает «Российская газета».