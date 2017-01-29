Российские школьники будут сдавать экзамен по устной речи

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что с 2017 года российские девятиклассники будут сдавать устную речь.

В текущем году такой экзамен будет пилотным. Министр отметила, что через год в программу будет включена вся страна, сообщает ТАСС.

– Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны говорить, мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке, – сказала Васильева. Экзамен будет проводиться в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА).