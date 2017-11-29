Российские семьи начнут получать ипотеку по ставке 6%
Президент России Владимир Путин заявил о запуске с 2018 года программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком.
По словам президента, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.
Глава государства пояснил, что сейчас средневзвешенная ставка по ипотеке, по данным ЦБ, составляет 10,5%. Государство берет на себя более 4% стоимости кредита.
По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей, передает Interfax.
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