Российские семьи начнут получать ипотеку по ставке 6%

Президент России Владимир Путин заявил о запуске с 2018 года программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком.

По словам президента, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

Глава государства пояснил, что сейчас средневзвешенная ставка по ипотеке, по данным ЦБ, составляет 10,5%. Государство берет на себя более 4% стоимости кредита.

По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей, передает Interfax.