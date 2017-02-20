Российские саперы выполнили свою задачу в Сирии

Российские саперы возвращаются домой после трехмесячного разминирования Алеппо.

За время нахождения в САР саперы разминировали территорию в три тысячи гектаров, обезвредив 36 тысяч различных взрывных устройств. Все они были уничтожены.

Кроме того, российские специалисты обучили 60 бойцов сирийской армии, которым предстоит продолжить разминирование, сообщает «ТВ Центр».