Российские саперы выполнили свою задачу в Сирии
Российские саперы возвращаются домой после трехмесячного разминирования Алеппо.
За время нахождения в САР саперы разминировали территорию в три тысячи гектаров, обезвредив 36 тысяч различных взрывных устройств. Все они были уничтожены.
Кроме того, российские специалисты обучили 60 бойцов сирийской армии, которым предстоит продолжить разминирование, сообщает «ТВ Центр».
Следующая новость Путин подписал указ о праздновании годовщины победы под Сталинградом
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии