Российские саперы вылетели в Сирию для разминирования Алеппо

В Сирию для участия в разминировании Алеппо и прилегающих к городу территорий направлен передовой отряд российских саперов, - сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В подмосковном Нахабине военнослужащие сводного подразделения противоминного центра прошли инструктаж и практические занятия по особенностям гуманитарного разминирования и, совершив марш на аэродром Чкаловский, осуществили погрузку на самолеты Военно-транспортной авиации для убытия на авиабазу Хмеймим», - цитирует текст сообщения ТАСС.

Как подчеркнули в военном ведомстве, отряд оснащен самым современным оборудованием и может работать автономно. Помимо саперов, в отряд включены также кинологи с собаками.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской сообщил, что очисткой Алеппо от взрывоопасных предметов будет заниматься отряд из более 200 военнослужащих, у них будет 47 единиц техники.

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