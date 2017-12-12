Российские саперы вернулись домой из Сирии

В Россию из Сирии вернулся отряд Международного противоминного центра ВС РФ.

Саперы находились на территории ближневосточного государства с сентября. Они занимались разминирование города Дейр-эз-Зор после того, как оттуда были выбиты террористы.

В настоящее время отряд находится в пункте постоянной дислокации в подмосковном Нахабино, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ.

Накануне президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе военной группировки из Сирии. Некоторое время назад стало известно, что два самолета с российскими военными совершили посадку в Дагестане.