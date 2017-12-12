Российские саперы вернулись домой из Сирии

В Россию из Сирии вернулся отряд Международного противоминного центра ВС РФ.

Саперы находились на территории ближневосточного государства с сентября. Они занимались разминирование города Дейр-эз-Зор после того, как оттуда были выбиты террористы.

В настоящее время отряд находится в пункте постоянной дислокации в подмосковном Нахабино, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ.

Накануне президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе военной группировки из Сирии. Некоторое время назад стало известно, что два самолета с российскими военными совершили посадку в Дагестане.

Новости по теме
Теги:
Организации: Минобороны
Следующая новость Павел Дуров заработал на биткоинах 34 млн долларов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО