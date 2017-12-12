Российские саперы вернулись домой из Сирии
В Россию из Сирии вернулся отряд Международного противоминного центра ВС РФ.
Саперы находились на территории ближневосточного государства с сентября. Они занимались разминирование города Дейр-эз-Зор после того, как оттуда были выбиты террористы.
В настоящее время отряд находится в пункте постоянной дислокации в подмосковном Нахабино, передает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации Минобороны РФ.
Накануне президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе военной группировки из Сирии. Некоторое время назад стало известно, что два самолета с российскими военными совершили посадку в Дагестане.
Следующая новость Павел Дуров заработал на биткоинах 34 млн долларов
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии