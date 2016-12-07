Российские саперы приступили к разминированию освобожденных районов Алеппо

В кварталах восточного Алеппо, освобожденных от боевиков, начали работать отряды российских саперов.

- В связи с тем, что многоэтажки, домов много, проводов также много, мы тратим очень много времени на то, что обследуем каждый проводок, потому что неизвестно, к чему он приведет, - цитирует командира группы разминирования Международного противоминного центра ВС РФ Ивана Громова «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

Сообщается об участии в минно-розыскной работе собаки-лабрадора по кличке Кефир, благодаря которой саперы обнаружили в одном из домов на востоке Алеппо оставленные боевиками самодельные фугасы и гранаты.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в Сирию переброшен передовой отряд российских саперов, которому предстоит разминировать восточные районы Алеппо.

Новости по теме
Теги:
События: терроризм
Следующая новость На месте крушения самолета в Пакистане обнаружены тела 21 погибшего

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО