Российские саперы приступили к разминированию освобожденных районов Алеппо

В кварталах восточного Алеппо, освобожденных от боевиков, начали работать отряды российских саперов.

- В связи с тем, что многоэтажки, домов много, проводов также много, мы тратим очень много времени на то, что обследуем каждый проводок, потому что неизвестно, к чему он приведет, - цитирует командира группы разминирования Международного противоминного центра ВС РФ Ивана Громова «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24».

Сообщается об участии в минно-розыскной работе собаки-лабрадора по кличке Кефир, благодаря которой саперы обнаружили в одном из домов на востоке Алеппо оставленные боевиками самодельные фугасы и гранаты.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в Сирию переброшен передовой отряд российских саперов, которому предстоит разминировать восточные районы Алеппо.