Российские саперы прибыли в Пальмиру

Первый отряд Международного противоминного центра ВС России в составе 187 человек прибыл в повторно освобожденную от террористов Пальмиру.

Военнослужащие привезли с собой более 30 единиц специализированной техники. Кроме того, в работе им будут помогать собаки. Работа по разминированию территории уже началась, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.

Правительственный войска Сирии, в свою очередь, продолжают наступательную операцию, расширяя тем самым зону безопасности к северу и югу от города.