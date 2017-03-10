Российские саперы прибыли в Пальмиру
Первый отряд Международного противоминного центра ВС России в составе 187 человек прибыл в повторно освобожденную от террористов Пальмиру.
Военнослужащие привезли с собой более 30 единиц специализированной техники. Кроме того, в работе им будут помогать собаки. Работа по разминированию территории уже началась, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского.
Правительственный войска Сирии, в свою очередь, продолжают наступательную операцию, расширяя тем самым зону безопасности к северу и югу от города.
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