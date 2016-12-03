Российские саперы прибыли в Сирию
Передовой отряд противоминного центра ВС РФ прибыл на авиабазу Хмеймим в Сирии.
В ближайшее время военнослужащие приступят к гуманитарному разминированию восточных кварталов города Алеппо, освобожденных от боевиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Ранее в ведомстве отмечали, что подразделения саперов оснащены самыми современными комплектами разминирования и защиты. Кроме того, они будут использовать роботизированные комплексы «Уран-6», позволяющие производить разминирование дистанционно.
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