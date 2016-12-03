Российские саперы будут использовать в Сирии роботов
Российские саперы задействуют при разминировании кварталов сирийского города Алеппо роботизированные комплексы «Уран-6».
По данным источника агентства «Интерфакс», в Сирию в ближайшее время будут отправлены несколько таких комплексов. Собеседник агентства пояснил, что они позволяют проводить разминирование дистанционно. По его словам, «Ураны» хорошо зарекомендовали себя в Пальмире.
Ранее сообщалось, что в Алеппо будут направлены более 200 военнослужащих из состава международного противоминного центра Вооруженных сил России, а также кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками.
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