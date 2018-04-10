Российские самолеты напугали французский фрегат

Российские военные самолеты встретили в Средиземном море фрегат Aquitaine ВМС Франции и совершили рядом с ним агрессивный маневр.

Речь идет об истребителе Су-30 и бомбардировщике Су-24. Последний был вооружен.

В ВМС Франции расценили произошедшее как недружественный и опасный шаг и призвали российскую сторону к соблюдению правил полетов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на французские СМИ.

Aquitaine сопровождает эсминец ВМС США Donald Cook, который в настоящее время находится примерно в 100 километрах от сирийского города Тартус.