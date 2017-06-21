В российские регионы вернулась зима

Сразу в нескольких регионах России летней ночью температура воздуха опустилась почти до нулевых отметок, и пошел снег.

Жителей Мурманской области сообщают, что снег метет настолько сильно, что образуются сугробы.

Кроме того, снегопад атаковал Барнаул, Самару и Омск, сообщает Ura.ru.

В Казани также выпал снег, но из-за высокой температуры он сразу растаял.