Российские регионы получили в подарок от Минобороны 12 тыс единиц военной техники

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил депутатам Госдумы, что в течение последних трех лет в различные регионы страны на безвозмездной основе поступило около 12 тысяч единиц выведенной из эксплуатации военной техники.

По словам министра обороны, техника передавалась абсолютно безвозмездно, а при необходимости даже ремонтировалась. «Субъект уплатил только за ее транспортировку», - отметил Шойгу.

Он также рассказал, на базах российской армии скопилось примерно 267 тыс. тонн металлолома, который оказалось не так просто сдать, передает «Интерфакс».