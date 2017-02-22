Российские регионы получили в подарок от Минобороны 12 тыс единиц военной техники
Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил депутатам Госдумы, что в течение последних трех лет в различные регионы страны на безвозмездной основе поступило около 12 тысяч единиц выведенной из эксплуатации военной техники.
По словам министра обороны, техника передавалась абсолютно безвозмездно, а при необходимости даже ремонтировалась. «Субъект уплатил только за ее транспортировку», - отметил Шойгу.
Он также рассказал, на базах российской армии скопилось примерно 267 тыс. тонн металлолома, который оказалось не так просто сдать, передает «Интерфакс».
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