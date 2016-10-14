Российские ракеты у границ НАТО испугали Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обеспокоены размещением вблизи границ альянса российских ракет.

- За последние недели российская сторона развернула ближе к границам с НАТО ракеты, способные нести ядерные боезаряды. Это часть тенденции к проведению (российской стороной - ИФ) масштабных инициатив в военной сфере и военных учений близ наших границ, - отметил Столтенберг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что в НАТО все встревожены от подобных действий.

- Союзники крайне обеспокоены подобным поведением. Мы продолжим претворять в жизнь нашу политику обеспечения сильной обороны в сочетании с политическим диалогом, - отметил Столтенберг.

Так глава альянса прокомментировал переброску ранее в октябре в Калининградскую область ракетных комплексов «Искандер».