Российские пранкеры заявили о непричастности Киргизии к розыгрышу Порошенко

Алексей Столяров, более известный под псевдонимом Лексус, вместе со своим товарищем Владимиром Кузнецовым (Вованом) организовавший телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, заявил, что украинские политики совершенно напрасно обвиняют МИД Киргизии в пособничестве розыгрышу.

- Полный бред пресс-секретаря президента. Цеголко обвиняет совершенно непричастных к этому людей, которые нам не помогали. У нас нет никаких контактов с Киргизией. Тем более, с официальными лицами. Два абсурда со стороны пресс-секретаря украинского президента. Первый – пытаться что-то доказать, вступая в полемику, второе – обвинять вполне нейтральную и дружественную Киргизию. Какие к ним вообще могут быть вопросы? Они же не звонили, звонили мы, - цитирует Кузнецова ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

По мнению российского пранкера, «нужно было не стараться как-то муссировать эту тему в СМИ и не придавать ей такого значения либо наоборот как-то сгладить все, что происходило». Например, Цеголко мог выступить от имени Порошенко и сказать, что президент оценил юмор.

Столяров также опроверг утверждение о том, запись разговора монтировалась.

- Мы не вырезали какой-то отдельный кусок. Подача была ровно такой, как это выглядит в интернете. Просто мы убрали некоторые речевые обороты Порошенко для того, чтобы запись не выглядела скучной и затянутой, - рассказал пранкер.

Пранкеры также сообщили, что общались с Порошенко через спецкоммуникатор, то есть систему закрытой связи. Как они к ней подключились, телефонные хулиганы объяснять не стали, посоветовав украинской стороне поискать сообщников пранкеров среди своих.

- Возможно, в администрации украинского президента есть люди, которые нам симпатизируют и помогают, - заявили Столяров и Кузнецов.

Ранее пранкеры выложили на всеобщее обозрение диалог с Порошенко, в котором тот просил Атамбаева принять сторону Украины при принятии резолюции ООН о нарушении прав человека в Крыму.