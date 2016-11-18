Российские пранкеры заявили о непричастности Киргизии к розыгрышу Порошенко

Алексей Столяров, более известный под псевдонимом Лексус, вместе со своим товарищем Владимиром Кузнецовым (Вованом) организовавший телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, заявил, что украинские политики совершенно напрасно обвиняют МИД Киргизии в пособничестве розыгрышу.

- Полный бред пресс-секретаря президента. Цеголко обвиняет совершенно непричастных к этому людей, которые нам не помогали. У нас нет никаких контактов с Киргизией. Тем более, с официальными лицами. Два абсурда со стороны пресс-секретаря украинского президента. Первый – пытаться что-то доказать, вступая в полемику, второе – обвинять вполне нейтральную и дружественную Киргизию. Какие к ним вообще могут быть вопросы? Они же не звонили, звонили мы, - цитирует Кузнецова ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

По мнению российского пранкера, «нужно было не стараться как-то муссировать эту тему в СМИ и не придавать ей такого значения либо наоборот как-то сгладить все, что происходило». Например, Цеголко мог выступить от имени Порошенко и сказать, что президент оценил юмор.

Столяров также опроверг утверждение о том, запись разговора монтировалась.

- Мы не вырезали какой-то отдельный кусок. Подача была ровно такой, как это выглядит в интернете. Просто мы убрали некоторые речевые обороты Порошенко для того, чтобы запись не выглядела скучной и затянутой, - рассказал пранкер.

Пранкеры также сообщили, что общались с Порошенко через спецкоммуникатор, то есть систему закрытой связи. Как они к ней подключились, телефонные хулиганы объяснять не стали, посоветовав украинской стороне поискать сообщников пранкеров среди своих.

- Возможно, в администрации украинского президента есть люди, которые нам симпатизируют и помогают, - заявили Столяров и Кузнецов.

Ранее пранкеры выложили на всеобщее обозрение диалог с Порошенко, в котором тот просил Атамбаева принять сторону Украины при принятии резолюции ООН о нарушении прав человека в Крыму.

Новости по теме
Теги:
События: скандалы
Следующая новость Кадыров высказал претензии к Улюкаеву в связи передачей «Чеченнефтехимпрома»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО