Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков

На Украине сообщили о задержании российскими пограничниками двух украинских рыбаков, пропавших в Азовском море.

С такой информацией в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по Запорожской области обратилась жена одного из пропавших, передает РИА «Новости». В настоящее время, как пояснили в ведомстве, они находятся в Ейске.

Российская сторона никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее двое жителей Бердянска вышли в море с местной базы отдыха на лодке «Амур» и пропали. В поисках рыбаков был задействован катер, о случившемся сообщили экипажам судов и пограничникам.