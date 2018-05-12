Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков
На Украине сообщили о задержании российскими пограничниками двух украинских рыбаков, пропавших в Азовском море.
С такой информацией в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по Запорожской области обратилась жена одного из пропавших, передает РИА «Новости». В настоящее время, как пояснили в ведомстве, они находятся в Ейске.
Российская сторона никак не прокомментировала эту информацию.
Ранее двое жителей Бердянска вышли в море с местной базы отдыха на лодке «Амур» и пропали. В поисках рыбаков был задействован катер, о случившемся сообщили экипажам судов и пограничникам.
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