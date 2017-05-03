Российские пограничники задержали контрабандистов на границе с Украиной

Пограничники ФСБ по Ростовской области задержали нарушителей с крупной партией контрабанды.

Контрабандисты сначала перебросили через границу свой товар на сумму свыше миллиона рублей. Затем они попытались на двух машинах прорваться на российскую территорию.

В ходе погони силовикам пришлось применить оружие, передает «ТВ Центр» со ссылкой на «Интерфакс». О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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События: происшествия
Организации: ФСБ
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